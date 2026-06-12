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Трамп: Конец войне
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Трамп: Конец войне

Нетаньяху – Ильхаму Алиеву: «Высоко ценю ваши усилия…»

19:57 606

Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, информирует официальный сайт главы азербайджанского государства.

В послании премьер-министр Израиля поздравляет президента и народ Азербайджана с Днем независимости: «Благодарен за нашу истинную дружбу, которая с годами становится еще крепче, и за связи между нашими народами. Очень высоко ценю Ваши усилия, вносящие вклад в региональную стабильность, играющие важную роль в продвижении мира и приближающие нас к достижению наших общих целей, а также Вашу решительную позицию в борьбе с экстремизмом. Особенно благодарен Вам за неизменную поддержку Вашей страной Израиля, за солидарность, продемонстрированную Вами после гнусной атаки ХАМАС 7 октября, а также за Вашу борьбу с региональными угрозами. Это подтверждает доверие и уважение, на которых основано истинное партнерство между нашими правительствами и народами».

Премьер Израиля отметил, что с нетерпением ожидает «дальнейшего расширения наших двусторонних отношений и сотрудничества в различных направлениях, включая искусственный интеллект, авиацию, туризм, академические сферы, а также проведения очередного заседания Совместной комиссии».

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