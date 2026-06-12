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Трамп: Конец войне
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Трамп: Конец войне

Вэнс: Никаких денег Ирану...

20:18 303

Проект соглашения по завершению конфликта США и Ирана не предусматривает немедленного выделения Тегерану денежных средств, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Иран не получит никаких денег, никакие средства не будут высвобождены лишь за подписание соглашения или посещение встречи», — написал Вэнс в соцсети X.

В соглашении приоритет отдается интересам США и их союзников, уверяет он.

«Если иранцы выполнят обязательства, это принесет экономическую выгоду им и всему региону», — утверждает вице-президент США.

По его словам, у соглашения есть «потенциал привести к долгосрочному миру».

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