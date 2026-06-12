«Спецоперация США по отлову россиян» в Таиланде

Министерство иностранных дел России призвало граждан страны не ездить в Таиланд из-за угрозы задержания или ареста по запросу США.

«К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами», — говорится в публикации российского ведомства.

В МИД РФ отметили, что «США действуют напористо, без оглядки на таиландские власти проводят спецоперации с целью «отлова» наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам. Многие из задержанных сталкиваются с угрозами со стороны американских спецслужб, запугиванием, психологическим давлением с целью склонения к признанию вины».

«Маховик карательного правосудия Вашингтона», утверждают представители властей России, особенно интенсивно работает после начала российско-украинской войны. На фоне введения санкций многие россияне, «сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американцев».

В связи с этим МИД РФ советует россиянам, которые могут стать «объектами уголовного преследования американских властей», не только не ездить в Таиланд, но и избегать пересадок в его аэропортах.