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Нетаньяху дал слово: При мне у Ирана не будет ядерного оружия

20:54 366

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что до тех пор, пока он возглавляет правительство еврейского государства, у Ирана не будет ядерного оружия.

«Пока я являюсь премьер-министром Израиля, у Ирана не будет ядерного оружия. Мы с президентом (США Дональдом) Трампом полностью согласны по этому вопросу», — цитирует Нетаньяху его канцелярия.

По словам премьера, он «более 30 лет находится в авангарде международной борьбы против ядерной программы Ирана», и «если бы не эта борьба, у Ирана давно были бы атомные бомбы, чтобы уничтожить Израиль».

«Иран работает над уничтожением еврейского государства, и я посвящаю свою жизнь предотвращению этого. Пока я являюсь премьер-министром Израиля, этого не произойдет», — заявил Нетаньяху.

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