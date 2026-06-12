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Надежды Еревана

21:26 606

Вице-премьер Армении Мгер Григорян выразил надежду, что разногласия в армяно-российских отношениях «будут успешно преодолены благодаря открытому диалогу». Об этом Григорян заявил на приеме посольства РФ в Армении по случаю Дня России.

«Выражаем надежду, что существующие вопросы и разногласия будут успешно преодолены благодаря открытому диалогу, а отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией будут и дальше развиваться в духе взаимопонимания, взаимоуважения и добрососедства на благо наших государств и народов», - заявил Григорян.

По его словам, «Армению и Россию связывают многовековые исторические отношения… Мы высоко ценим историю нашего сотрудничества и убеждены, что дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия отвечает интересам обеих стран и способствует укреплению стабильности и благополучия в регионе».

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