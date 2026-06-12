Граждан Азербайджана вернули из Сирии

В результате принятых правительством Азербайджана мер 7, 9 и 11 июня 23 гражданина Азербайджанской Республики (7 женщин и 16 детей) были репатриированы из Сирии на родину. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно сообщению, на начальном этапе процесса репатриации были установлены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджанской Республики. Посольствами Азербайджана в Сирии и Турции, а также генеральным консульством в Стамбуле была проведена координационная работа, граждане Азербайджана были обеспечены «Свидетельствами о возвращении в Азербайджанскую Республику» и авиабилетами.

Члены рабочей группы, состоящей из государственных органов, которые ответственны за репатриацию граждан Азербайджана, оказавшихся в кризисной ситуации в зарубежных странах, были командированы в Сирию, проведено первичное медицинское и психологическое обследование репатриантов.

В МИД отметили, что «принятие необходимых мер для репатриации граждан Азербайджанской Республики, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории зарубежных стран, будет продолжено».