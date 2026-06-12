Пытались взорвать полковника ФСБ

В Новой Москве прогремел взрыв в доме Андрея Пинчука, который в 2014-2015 годах занимал должность «министра госбезопасности» сепаратистской «ДНР». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Взрыв произошел после того, как курьер принес в дом Пинчука посылку.
По данным телеграм-канала Shot, Пинчук не пострадал, успев скрыться за бронированной дверью. Его семья была в другом месте. Телеграм-каналу «База» Пинчук сказал, что получил легкую контузию. ТАСС пишет, что угрозы жизни Пинчука нет.
Андрей Пинчук — полковник ФСБ в запасе. В начале 2000-х годов работал в «министерстве госбезопасности» сепаратистского Приднестровья, затем участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. 17 июля 2014 года Пинчук стал «министром госбезопасности» «ДНР», занимал эту должность до 1 марта 2015 года. Пинчук принимал участие в войне РФ против Украины.