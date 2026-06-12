Зеленый свет Евросоюза для Молдовы и Украины

Страны Евросоюза согласовали начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Они официально начнутся 15 июня.

«Сегодня Европейский союз сделал крупный шаг вперед. Все государства-члены договорились открыть первый кластер переговоров по присоединению с Украиной и Молдовой», — отметила она.

По словам фон дер Ляйен, на первой межправительственной конференции, которая пройдет в понедельник, 15 июня, будет открыт первый кластер по основам процесса присоединения. Он охватывает основные ценности и принципы, на которых построен ЕС, — от верховенства права до сильных демократических институтов.

Зеленый свет на открытие переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС подтвердил и глава Евросовета Антониу Кошта. В свою очередь глава Европарламента Роберта Метсола подчеркнула, что такой шаг подчеркивает усилия двух стран и их приверженность европейским ценностям.

Лидеры стран Евросоюза приняли решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС еще в конце 2023 года. За это решение не голосовал тогда только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.