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В аэропортах России вводят ограничения на авиатопливо

22:14 854

В российских аэропортах стали предупреждать об ограничениях на заправку самолетов. Соответствующие извещения летному составу выпустили аэропорты Махачкалы, Минеральных Вод, Краснодара, Астрахани и Нижнего Новгорода, сообщил 12 июня профильный Telegram-канал «Авиационная антресоль».

В уведомлениях указывается, что заправка самолетов осуществляется в объемах, указанных в плане полета, либо что объем заправки не будет превышать необходимого количества. Как отмечает «Авиационная антресоль», в объем, необходимый для выполнения рейса по плану полета, включаются обязательные резервы.

Ограничения не означают снижения безопасности полетов, «но это может быть косвенным сигналом к снижению доступности авиационного топлива в рамках страны», указывается в публикации.

В начале июня РФ на фоне ударов ВСУ по ее нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре запретила экспорт авиатоплива до 30 ноября.

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