Развели коррупцию и понесли наказание

По данным следствия, обвиняемые присвоили более 73 тысяч манатов, списывая средства под различными предлогами, включая зарплаты дворникам и расходы на уход за зелеными насаждениями.

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении трех должностных лиц, обвиняемых в присвоении государственных средств в особо крупном размере. Перед судом предстали начальник Масаллинского районного жилищно‑коммунального производственного объединения Магеррам Алиев, главный бухгалтер Гурбанхан Искендеров и руководитель частной компании Яшар Гейдаров.

Установлено, что около 12 тысяч манатов было оформлено как закупка корма для бездомных собак, содержащихся на мусорном полигоне. Чтобы скрыть недостачу, М.Алиев поручил бухгалтерии оформить фиктивные документы, а Гейдаров предоставил электронные счета‑фактуры о продаже кормов. Деньги перечислялись на счет его компании, затем обналичивались и возвращались в объединение. Фактически же корм никто не закупал.

Магеррам Алиев признал вину частично. Он заявил, что возглавил объединение в крайне тяжелый период: когда организация работала без финансирования около 9 месяцев. По словам обвиняемого, многие работы он выполнял за свой счет, брал деньги в долг, построил три полигона для бездомных собак, купил 90 мешков корма и оплачивал зарплату смотрителям. М.Алиев попросил суд учесть данный факт, а также то, что он уже возместил более 30 тысяч манатов ущерба. Другие обвиняемые также признали вину частично.

В ходе судебного процесса была подтверждена только часть обвинений. Всего подсудимые возместили 35 380 манатов ущерба.

Суд назначил Магерраму Алиеву 2 года условного наказания с испытательным сроком. Гурбанхану Искендерову назначенное наказание в виде 2 лет и одного месяца ограничения свободы было признано отбытым за счет домашнего ареста: мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Яшару Гейдарову назначено 2 с половиной года ограничения свободы с электронным браслетом и под надзором полиции.