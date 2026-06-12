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В Украине русский язык лишили защиты

23:14 411

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым русский язык исключают из перечня тех, в отношении которых Украина обязана выполнять европейские правила по защите языков коренных народов и национальных сообществ. Об этом объявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает «Европейская правда».

«Это важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств. Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии. Это справедливое и закономерное решение…» – сказал Стефанчук.

По его словам, Украина уважает языковое и культурное многообразие, но должна была устранить возможность для «продолжения российского имперского влияния».

Европейская хартия региональных или миноритарных языков была создана для поддержки языков под угрозой или исчезающих языков, на которых говорит небольшое число людей.

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