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Лжекомпании, обман граждан: суд над группой мошенников

Инара Рафикгызы
23:28 234

Завершено предварительное следствие по уголовному делу членов организованной группировки, обвиняемых в обмане граждан и оформлении на их имя компаний.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. В ближайшие дни обвиняемые предстанут перед правосудием. 

В результате следствия, проведенного Генпрокуратурой, около десяти человек были привлечены к уголовной ответственности. Среди них — руководитель ООО SHARM DİZAYN Эльтон Салимов, глава ООО KANARYA.LLD Челеби Мамедов, руководитель ООО ZINAV-LTD Ровшан Гусейнов, а также другие лица, обвиняемые в пособничестве: Аллахверен Мусаев, Эльмин Гасанли, Эльшан Буниятов, Вюсал Гаджиев.

Установлено, что обвиняемые, обманывая граждан, оформляли на их имя ИНН и регистрировали компании, после чего осуществляли через эти юридические лица различные финансовые операции. Один из пострадавших узнал о том, что на его имя была открыта компания и образовалась налоговая задолженность в размере 55 тысяч манатов, после получения уведомления от Налоговой службы. Другой, намереваясь выехать за границу, обнаружил, что ему ограничен выезд из‑за налоговой задолженности в размере свыше 40 тысяч манатов по компаниям, зарегистрированным на его имя.

В ходе следствия также выяснилось, что по компаниям, оформленным на имя еще одного гражданина, был зафиксирован общий оборот в размере более 1 миллиона манатов. По жалобам и неисполненным налоговым обязательствам в Следственном управлении Генеральной прокуратуры было проведено масштабное расследование. Потерпевшей стороной по делу признана Государственная налоговая служба.

Обвиняемым предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество в особо крупном размере), 193‑1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем) и другим статьям Уголовного кодекса.

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