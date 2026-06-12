USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Мирное соглашение Ирана и США: что известно
Новость дня
Мирное соглашение Ирана и США: что известно

Эмираты разморозят для Ирана миллиарды долларов

12 июня 2026, 23:41 1194

Объединенные Арабские Эмираты согласились разморозить миллиарды долларов для Ирана, сообщили агентству Reuters четыре информированных источника.

По данным агентства, два источника на Ближнем Востоке заявили, что ОАЭ выделят исламской республике 10 миллиардов долларов. В то же время два других источника утверждают, что речь идет о сумме в 20 миллиардов долларов, которая будет разморожена в качестве условия для прекращения иранских атак.

Один из источников добавил, что первый транш в размере 3 миллиардов долларов уже передан в распоряжение Ирана.

Reuters отмечает, что пока не известно, идет ли речь об иранских средствах, которые ранее были заблокированы на счетах в ОАЭ, или же это собственные средства Эмиратов.

У Израиля свои планы
У Израиля свои планы
00:53 303
США тайно готовили захват обогащенного урана Ирана. Трамп все отменил
США тайно готовили захват обогащенного урана Ирана. Трамп все отменил
00:25 510
Эмираты разморозят для Ирана миллиарды долларов
Эмираты разморозят для Ирана миллиарды долларов
12 июня 2026, 23:41 1195
Мирное соглашение Ирана и США: что известно
Мирное соглашение Ирана и США: что известно обновлено 23:57
12 июня 2026, 23:57 13120
Лжекомпании, обман граждан: суд над группой мошенников
Лжекомпании, обман граждан: суд над группой мошенников
12 июня 2026, 23:28 1003
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается экс-советник главы МВД Украины комментирует для haqqin.az
12 июня 2026, 21:03 4187
Пытались взорвать полковника ФСБ
Пытались взорвать полковника ФСБ
12 июня 2026, 21:52 2434
США предупредили Украину об угрозе удара «Орешником»
США предупредили Украину об угрозе удара «Орешником» обновлено 21:12
12 июня 2026, 21:12 3572
Нетаньяху – Ильхаму Алиеву: «Высоко ценю ваши усилия…»
Нетаньяху – Ильхаму Алиеву: «Высоко ценю ваши усилия…»
12 июня 2026, 19:57 2815
Оптимистичное заявление из Ирана
Оптимистичное заявление из Ирана
12 июня 2026, 19:19 2675
Путин о войне с Украиной: 700 тысяч военных и «будем наращивать удары»
Путин о войне с Украиной: 700 тысяч военных и «будем наращивать удары»
12 июня 2026, 19:05 4309

ЭТО ВАЖНО

У Израиля свои планы
У Израиля свои планы
00:53 303
США тайно готовили захват обогащенного урана Ирана. Трамп все отменил
США тайно готовили захват обогащенного урана Ирана. Трамп все отменил
00:25 510
Эмираты разморозят для Ирана миллиарды долларов
Эмираты разморозят для Ирана миллиарды долларов
12 июня 2026, 23:41 1195
Мирное соглашение Ирана и США: что известно
Мирное соглашение Ирана и США: что известно обновлено 23:57
12 июня 2026, 23:57 13120
Лжекомпании, обман граждан: суд над группой мошенников
Лжекомпании, обман граждан: суд над группой мошенников
12 июня 2026, 23:28 1003
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается экс-советник главы МВД Украины комментирует для haqqin.az
12 июня 2026, 21:03 4187
Пытались взорвать полковника ФСБ
Пытались взорвать полковника ФСБ
12 июня 2026, 21:52 2434
США предупредили Украину об угрозе удара «Орешником»
США предупредили Украину об угрозе удара «Орешником» обновлено 21:12
12 июня 2026, 21:12 3572
Нетаньяху – Ильхаму Алиеву: «Высоко ценю ваши усилия…»
Нетаньяху – Ильхаму Алиеву: «Высоко ценю ваши усилия…»
12 июня 2026, 19:57 2815
Оптимистичное заявление из Ирана
Оптимистичное заявление из Ирана
12 июня 2026, 19:19 2675
Путин о войне с Украиной: 700 тысяч военных и «будем наращивать удары»
Путин о войне с Украиной: 700 тысяч военных и «будем наращивать удары»
12 июня 2026, 19:05 4309
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться