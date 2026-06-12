Эмираты разморозят для Ирана миллиарды долларов

Объединенные Арабские Эмираты согласились разморозить миллиарды долларов для Ирана, сообщили агентству Reuters четыре информированных источника.

По данным агентства, два источника на Ближнем Востоке заявили, что ОАЭ выделят исламской республике 10 миллиардов долларов. В то же время два других источника утверждают, что речь идет о сумме в 20 миллиардов долларов, которая будет разморожена в качестве условия для прекращения иранских атак.

Один из источников добавил, что первый транш в размере 3 миллиардов долларов уже передан в распоряжение Ирана.

Reuters отмечает, что пока не известно, идет ли речь об иранских средствах, которые ранее были заблокированы на счетах в ОАЭ, или же это собственные средства Эмиратов.