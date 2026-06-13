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Мирное соглашение Ирана и США: что известно
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Мирное соглашение Ирана и США: что известно

США тайно готовили захват обогащенного урана Ирана. Трамп все отменил

00:25 510

Армия США в прошлом месяце подготовила план наземной операции в Иране для захвата обогащенного урана, однако президент Дональд Трамп приостановил планирование, сославшись на риск серьезной эскалации конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В конце мая глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн совершил секретный визит в штаб Центрального командования во Флориде, чтобы лично заслушать планы наземной операции в Иране с целью захвата ядерного элемента страны, сообщили источники. Собеседники телеканала заявили, что брифинги военных были настолько срочными, что Кейну пришлось прервать участие во встрече высокопоставленных военных НАТО в Брюсселе и незамедлительно вылететь в США. По словам источников CNN, неотложность брифингов на высоком уровне показывает, что американские власти были близки к одобрению наземной операции.

Позже генерал доложил о вариантах операции Трампу, но тот поставил планирование на паузу, когда его предупредили о вероятном возмездии со стороны Ирана, риске затяжной войны и потрясениях в мировой экономике, а также о потенциально высоких потерях среди американских военных, утверждают источники CNN.

По данным двух источников, разведка США уверена, что знает расположение иранских ядерных материалов благодаря постоянному наблюдению. Помимо высокообогащенного урана, Иран располагает крупными запасами низкосортного ядерного материала, пригодного для создания «грязной бомбы», отмечает телеканал.

Захват и вывоз урана из Ирана потребовал бы масштабной наземной операции с участием сотен спецназовцев. Один из источников сказал, что «было бы безумно трудно прочесывать эти туннели и все бочки. Пришлось бы создавать массированное присутствие. По сути, вторгаться».

Военные США оценили уровень риска наземной операции как «от высокого до экстремального», так как такая миссия чревата серьезными потерями даже в случае успеха, передает CNN.

По данным трех источников телеканала, Тегеран также подготовил ответ на случай наземной операции США: он может заставить йеменских хуситов перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив — ключевой вход в Красное море, ставший спасательным маршрутом на фоне закрытия Ормузского пролива.

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