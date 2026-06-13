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Мирное соглашение Ирана и США: что известно
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Мирное соглашение Ирана и США: что известно

Путин увеличил армию России

00:35 555

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий штатную численность Вооруженных сил России в количестве 2 399 130 человек, в том числе 1,51 млн военнослужащих, передают российские СМИ.

В тексте указа говорится, что старый указ о численности ВС России от 4 марта 2026 года признается утратившим силу. Прошлый указ устанавливал штатную численность войск до 2 391 770 человек. Новый увеличивает численность штата примерно на 7,3 тыс. человек.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в конце апреля сообщал, что с начала года контракты с российской армией заключили 127 тыс. человек.

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