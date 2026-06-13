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Мирное соглашение Ирана и США: что известно
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Мирное соглашение Ирана и США: что известно

У Израиля свои планы

00:53 307

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о желании его страны сохранить в будущем свободу действий в отношении Ирана. Это заявление Кац сделал, комментируя переговоры Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта.

«Израиль должен обеспечить, чтобы и в будущем мы сохранили возможность действовать независимо для предотвращения получения Ираном ядерного оружия. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я поручили Армии обороны Израиля подготовиться к этому соответствующим образом», - написал Кац в X.

Говоря об американо-иранских переговорах, министр выразил мнение, что президент США Дональд Трамп ведет их «исходя из американских интересов, включая общие интересы с Израилем по поводу предотвращения получения Ираном ядерного оружия». По словам Каца, Израиль ожидает, что Вашингтон «будет придерживаться этого принципа, а также других принципов в области ракетного вооружения и деятельности террористических группировок».

Кац также сказал, что «Израиль не будет выводить войска из зон безопасности в Ливане, Сирии и Газе. Армия обороны Израиля продолжит защищать наши границы и наших граждан - от вершины горы Хермон, до гор Ливана, районов Самарии (северная часть Западного берега реки Иордан) и большей части Газы - от угроз со стороны джихадистских сил и организаций, извлекая из событий 7 октября ключевой урок».

По словам министра, у Израиля «четкая и недвусмысленная концепция безопасности»: «Мы работаем против угроз как ближних, так и дальних, и стремимся к принятию решений, а не к компромиссам и уступкам. В этот период на кону стоит многое, и мы полны решимости продолжать проводить твердую политику безопасности…»

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