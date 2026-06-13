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ЧМ-2026: Канада ушла от поражения в матче с Боснией

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Отдел спорта
00:58 254

На чемпионате мира по футболу сегодня в борьбу вступили команды группы «B». В Торонто один из организаторов турнира - сборная Канады - принимала национальную команду Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась вничью - 1:1.

Счет в матче на 21-й минуте открыл нападающий боснийцев Йово Лукич. Хозяевам удалось восстановить равновесие на 79-й минуте, когда отличился Кайл Ларин.

Для Канады это первое набранное очко в истории чемпионатов мира. В предыдущих шести играх на ЧМ-1986 и ЧМ-2022.

В группе «B» также выступают Катар и Швейцария. Матч между этими командами состоится сегодня.

Ну а в 5 утра чемпионат мира стартует и в США. В Лос-Анджелесе встретятся американцы и парагвайцы. Это команды группы «С».

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