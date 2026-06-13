Ормуз прежним не будет

Иран и Оман скоро опубликуют совместное заявление по вопросу дальнейшего управления Ормузским проливом. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

«Мы провели очень хорошие консультации с Оманом по этому вопросу и достигли хороших результатов. Скоро у нас будет совместное заявление и конкретная программа с Оманом по Ормузскому проливу», - сказал Аракчи в интервью гостелевидению.

По утверждению главы МИД Ирана, ситуация в Ормузском проливе никогда не вернется к довоенной эпохе. «В течение многих лет этот водный путь был открыт для всех судов. Иран и Оман обеспечивали его безопасность и предоставляли услуги. До сих пор все услуги были бесплатными. Но в будущем управление Ормузским проливом не будет таким, как раньше».