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У границы Беларуси обнаружили пять баз для дронов

01:37 471

Российская армия развернула и активно использует пять площадок для запуска ударных беспилотников «Шахед» (российское название — «Герань») вблизи границы с Беларусью. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на анализ спутниковых снимков и открытых источников.

Объекты расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях — в нескольких десятках километров от белорусской территории.

Ближайший к Беларуси объект — военный аэродром Шаталово в Смоленской области — расположен в 46 км от границы. Строительство пусковых установок там началось в 2025 году: на майском спутниковом снимке 2026 года видно уже около десяти позиций. Крупнейший из известных комплексов находится под деревней Цымбулова в Орловской области — в 200 км от белорусской границы. Его площадь составляет почти 2 на 4 км, а российское государственное телевидение называло его «крупнейшим дронопортом в мире». Весной 2026 года объект расширился почти вдвое.

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