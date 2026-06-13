Эрдоган: «Стремимся уберечь Турцию...»

Регион, где расположена Турция, и весь мир переживают наиболее критические события со времен Второй мировой войны, считает президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наш регион и весь мир, пожалуй, являются свидетелями самых критических событий со времен окончания Второй мировой войны. Мы стремимся уберечь Турцию от попадания в этот огонь. Мы живем в период, когда прежде, чем разрешится один кризис, начинается другой. Мы живем в дни, когда звуки ракет и бомб заглушают крики детей», - заявил Эрдоган, выступая перед населением в северо-западной провинции Эдирне.

Президент Турции отметил, что «в то время как сохраняются проблемы в Черном море, разрабатываются новые планы и разыгрываются новые игры в Восточном Средиземноморье». «Никто не может предсказать, что произойдет завтра или где будет звучать оружие. Еще не завершена война между Россией и Украиной, а регион уже столкнулся с тяжелыми экономическими последствиями атак на Иран», - сказал, в частности, турецкий лидер.