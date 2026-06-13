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Мирное соглашение Ирана и США: что известно
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Мирное соглашение Ирана и США: что известно

Иран не терял времени даром

02:14 351

Со времени установления режима прекращения огня между Ираном и США Тегеран, предположительно, восстановил значительную часть своего ракетного арсенала, пишет агентство Bloomberg.

По оценке западных разведок (не уточняется, какой страны), сейчас у Тегерана примерно 3/4 боеприпасов от довоенного уровня. Часть из них — российские ракеты, которые сошли с конвейеров за последний год. Сколько их у Ирана, неизвестно.

В марте — в разгар американо-израильской военной операции — разведки оценивали оставшийся у Тегерана ракетный потенциал примерно в 60% от довоенного уровня.

При этом, отмечает агентство, многие иранские баллистические ракеты и пусковые установки были не уничтожены, а оказались погребены под завалами, перекрывшими входы в подземные хранилища. Тегеран, по всей видимости, воспользовался режимом прекращения огня, установленным 7 апреля и действует до сих пор, чтобы вновь открыть эти склады и перераспределить запасы.

Bloomberg отмечает, что хотя Иран не полностью восстановил свой арсенал до довоенного уровня, ему не составит труда произвести еще большее количество боеприпасов в ближайшее время. Опрошенные агентством эксперты отмечают, что иранское военное производство рассредоточено по объектам по всей стране, из-за чего вывести из строя его крайне сложно.

В начале мая The New York Times со ссылкой на источники, писала, что всего за месяц Тегеран смог восстановить доступ примерно к 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране.

Ранее президент США Дональд Трамп и американские чиновники не раз утверждали, что Иран лишился большей части своего вооружения.

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