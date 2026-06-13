На чемпионате мира у сборной Англии украли почти все, что можно

В США у футболистов сборной Англии украли бутсы из фургона, в котором они ехали на тренировочную базу в Канзас-Сити, сообщают британские СМИ.

По информации источника, футбольные мячи и тренировочное оборудование также были похищены во время перевозки из Флориды в Канзас-Сити. Также среди украденного - аналитическое оборудование, доски главного тренера Томаса Тухеля и массажные столы.

Сообщается, что двое подозреваемых задержаны полицией.

Сборная Англии провела тренировочный сбор перед чемпионатом мира во Флориде, где обыграла Новую Зеландию, Коста-Рику и местный клуб «Майами Юнайтед».

Но поскольку команда прилетела в свой командный отель в субботу утром и должна была начать тренировки во второй половине дня, ее вещи отправили заранее.

Первый матч группового этапа чемпионата мира сборная Англии проведет с национальной командой Хорватии 17 июня.