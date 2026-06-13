USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Мирное соглашение Ирана и США: что известно
Новость дня
Мирное соглашение Ирана и США: что известно

На чемпионате мира у сборной Англии украли почти все, что можно

Отдел спорта
07:43 2221

В США у футболистов сборной Англии украли бутсы из фургона, в котором они ехали на тренировочную базу в Канзас-Сити, сообщают британские СМИ.

По информации источника, футбольные мячи и тренировочное оборудование также были похищены во время перевозки из Флориды в Канзас-Сити. Также среди украденного - аналитическое оборудование, доски главного тренера Томаса Тухеля и массажные столы.

Сообщается, что двое подозреваемых задержаны полицией.

Сборная Англии провела тренировочный сбор перед чемпионатом мира во Флориде, где обыграла Новую Зеландию, Коста-Рику и местный клуб «Майами Юнайтед».

Но поскольку команда прилетела в свой командный отель в субботу утром и должна была начать тренировки во второй половине дня, ее вещи отправили заранее.

Первый матч группового этапа чемпионата мира сборная Англии проведет с национальной командой Хорватии 17 июня.

В Ереване задержали Вербицкого. Он призывал к ударам по России
В Ереване задержали Вербицкого. Он призывал к ударам по России
10:16 20
Американцы открыли огонь
Американцы открыли огонь
10:11 76
ЧМ-2026: США разгромили Парагвай, Канада впервые в истории не проиграла
ЧМ-2026: США разгромили Парагвай, Канада впервые в истории не проиграла видео, обновлено 07:05
07:05 3659
Что за взрывы в Иране?
Что за взрывы в Иране?
01:24 3914
У Израиля свои планы
У Израиля свои планы
00:53 2346
США тайно готовили захват обогащенного урана Ирана. Трамп все отменил
США тайно готовили захват обогащенного урана Ирана. Трамп все отменил
00:25 2117
Эмираты разморозят для Ирана миллиарды долларов
Эмираты разморозят для Ирана миллиарды долларов
12 июня 2026, 23:41 3349
Мирное соглашение Ирана и США: что известно
Мирное соглашение Ирана и США: что известно обновлено 23:57
12 июня 2026, 23:57 15860
Лжекомпании, обман граждан: суд над группой мошенников
Лжекомпании, обман граждан: суд над группой мошенников
12 июня 2026, 23:28 2798
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается экс-советник главы МВД Украины комментирует для haqqin.az
12 июня 2026, 21:03 6819
Пытались взорвать полковника ФСБ
Пытались взорвать полковника ФСБ
12 июня 2026, 21:52 4170

ЭТО ВАЖНО

В Ереване задержали Вербицкого. Он призывал к ударам по России
В Ереване задержали Вербицкого. Он призывал к ударам по России
10:16 20
Американцы открыли огонь
Американцы открыли огонь
10:11 76
ЧМ-2026: США разгромили Парагвай, Канада впервые в истории не проиграла
ЧМ-2026: США разгромили Парагвай, Канада впервые в истории не проиграла видео, обновлено 07:05
07:05 3659
Что за взрывы в Иране?
Что за взрывы в Иране?
01:24 3914
У Израиля свои планы
У Израиля свои планы
00:53 2346
США тайно готовили захват обогащенного урана Ирана. Трамп все отменил
США тайно готовили захват обогащенного урана Ирана. Трамп все отменил
00:25 2117
Эмираты разморозят для Ирана миллиарды долларов
Эмираты разморозят для Ирана миллиарды долларов
12 июня 2026, 23:41 3349
Мирное соглашение Ирана и США: что известно
Мирное соглашение Ирана и США: что известно обновлено 23:57
12 июня 2026, 23:57 15860
Лжекомпании, обман граждан: суд над группой мошенников
Лжекомпании, обман граждан: суд над группой мошенников
12 июня 2026, 23:28 2798
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается экс-советник главы МВД Украины комментирует для haqqin.az
12 июня 2026, 21:03 6819
Пытались взорвать полковника ФСБ
Пытались взорвать полковника ФСБ
12 июня 2026, 21:52 4170
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться