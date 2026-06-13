Американцы открыли огонь

ВС США открыли огонь по иранским беспилотникам, которые пытались атаковать проходящие через Ормуз коммерческие суда, говорится в заявлении Центрального командования американской армии.
«Иран запустил несколько ударных беспилотников в попытке атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. За последние часы американские силы сбили все дроны, в то время как движение судов через пролив продолжается беспрепятственно. Международный торговый коридор остается открытым для транзита», — отмечается в сообщении.