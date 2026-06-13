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Мирное соглашение Ирана и США: что известно

Американцы открыли огонь

10:11 2100

ВС США открыли огонь по иранским беспилотникам, которые пытались атаковать проходящие через Ормуз коммерческие суда, говорится в заявлении Центрального командования американской армии.

«Иран запустил несколько ударных беспилотников в попытке атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. За последние часы американские силы сбили все дроны, в то время как движение судов через пролив продолжается беспрепятственно. Международный торговый коридор остается открытым для транзита», — отмечается в сообщении.

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