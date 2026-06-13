В Ереване задержали Вербицкого. Он призывал к ударам по России

Математик Михаил Вербицкий задержан в аэропорту Еревана полицией Армении, сообщили РБК в армянской полиции. Правоохранители уточнили, что Вербицкий уже не находится в аэропорту Звартноц.

В ноябре 2024 года против Вербицкого возбудили в России уголовное дело по статье о «призывах к терроризму» (ч. 2 ст. 205.2 УК). По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. В начале 2025 года математик был объявлен в розыск и внесен в перечень «террористов и экстремистов».

Вербицкий долгое время преподавал на математическом факультете Высшей школы экономики (ВШЭ). Математик выступал с критикой вторжения России в Украину и подписал открытое письмо ученых против военных действий.