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В Ереване задержали Вербицкого. Он призывал к ударам по России

10:16 2614

Математик Михаил Вербицкий задержан в аэропорту Еревана полицией Армении, сообщили РБК в армянской полиции. Правоохранители уточнили, что Вербицкий уже не находится в аэропорту Звартноц.

В ноябре 2024 года против Вербицкого возбудили в России уголовное дело по статье о «призывах к терроризму» (ч. 2 ст. 205.2 УК). По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. В начале 2025 года математик был объявлен в розыск и внесен в перечень «террористов и экстремистов».

Вербицкий долгое время преподавал на математическом факультете Высшей школы экономики (ВШЭ). Математик выступал с критикой вторжения России в Украину и подписал открытое письмо ученых против военных действий.

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