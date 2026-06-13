Иран сделал уран недосягаемым для Трампа

В последние недели Иран преднамеренно обрушивал туннели и минировал входы в разбомбленный ядерный комплекс в Исфахане. Как сообщает телеканал CNN, Тегеран пошел на это, чтобы предотвратить возможный рейд спецназа США с целью извлечения запасов высокообогащенного урана.

Согласно отчету, основанному на данных пяти источников, знакомых с американской разведкой, извлечь этот уран стало намного сложнее и опаснее для кого бы то ни было, включая самих иранцев. Ситуация кардинально изменилась по сравнению с началом войны, когда президент США Дональд Трамп всерьез рассматривал возможность проведения наземной операции по захвату иранских ядерных запасов.

Бывший высокопоставленный чиновник в ядерной сфере пояснил в интервью CNN, что эти действия Ирана создают дополнительные риски: в будущем Тегеран может заявить, что часть материалов просто невозможно извлечь.

Судьба запасов обогащенного урана остается одним из самых острых вопросов на переговорах между США и Ираном по завершению войны.

В то же время глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов пойти на «разбавление» высокообогащенного урана, но только на своей территории.

Он добавил, что стороны перенесли «чувствительные темы», в том числе вопрос обогащения урана, на второй этап сделки.