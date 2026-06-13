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Мирное соглашение Ирана и США: что известно
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Мирное соглашение Ирана и США: что известно

Горькая пилюля для Нетаньяху

10:34 1984

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие члены израильского правительства в приватных беседах выражают серьезные сомнения относительно предстоящей сделки президента США Дональда Трампа с Ираном, а подписание документа станет для Нетаньяху «горькой пилюлей», пишет Axios.

«После подписания соглашения и окончания войны Иран может просто затянуть переговоры, не идя на реальные уступки в ядерной области», — описывает портал одну из проблем. В статье отмечается, что это время исламская республика может использовать для стабилизации ситуации в стране за счет продажи нефти без рисков.

Еще один спорный момент — соглашение о прекращении огня распространяется на Ливан, администрация США ограничит свободу действий Израиля против «Хезболлы» и потребует консультаций по каждому удару, говорится в статье.

Источники считают, что, несмотря на скептицизм союзника, Белый дом «чувствует уверенность» в том, что в конечном счете израильтяне согласятся.

«Для Нетаньяху подписание соглашения о прекращении войны без достижения заявленных целей стало бы серьезным стратегическим и политическим ударом», — заключает портал.

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