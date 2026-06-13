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МЧС призывает купаться безопасно

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11:05 759

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению с призывом строго соблюдать правила безопасности на пляжах.

В ведомстве отметили, что часть граждан продолжает пренебрегать правилами безопасного поведения на воде.

МЧС напомнило, что запрещается купаться в не предназначенных для этого местах, в том числе в каналах и реках, заплывать за обозначенные границы зоны купания, заходить в море в ветреную погоду, ночевать на пляже, находиться там в состоянии алкогольного опьянения, а также заходить в пляжную зону на лодках и маломерных судах, за исключением спасательной техники.

Также отмечается, что дети на пляже должны находиться под постоянным присмотром взрослых, необходимо соблюдать указания спасателей и предупреждающих знаков. Ведомство подчеркнуло, что длительное пребывание на солнце и купание после наступления темноты опасны для здоровья.

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