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«Голубая Родина» встревожила Грецию. Но у Турции свои аргументы

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
13 июня 2026, 23:00 1537

На фоне растущей напряженности в турецком обществе вокруг законопроекта, известного как «Голубая Родина», министры иностранных дел Турции и Греции 10 июня встретились в Болгарии. Согласно официальным заявлениям, во время встречи Йоргос Герапетритис высказал Хакану Фидану обеспокоенность Афин в связи с данным законопроектом.

Фидан, в свою очередь, подчеркнул, что заявления по поводу еще не обнародованного правового регулирования основаны на «неполной информации» греческой стороны, и отметил, что Анкара уважает международное право.

Главы МИД Турции и Греции встретились на фоне растущей напряженности

Почему Греция так резко реагирует?

Многолетние споры между Турцией и Грецией в Восточном Средиземноморье и Эгейском море заметно ослабли после февральского визита греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Анкару. В ходе переговоров лидеры двух стран подписали совместное заявление, в котором договорились о сохранении стабильности в обоих морях и поддержании открытого диалога.

Однако вскоре после этого произошел ряд событий, вновь обостривших отношения: заявления греческой стороны о создании на Кипре совместного военного формирования Израиля, Греции и Южного Кипра вызвали возмущение в Анкаре. Кроме того, попытки Греции милитаризировать острова в Восточном Средиземноморье и даже утверждения о возможном размещении израильских систем ПВО на островах, расположенных близ сухопутных границ Турции, вызвали жесткую реакцию Анкары.

После этого Турция в мае официально объявила о подготовке законопроекта о «Голубой Родине», содержание которого пока не раскрывается.

Греческие СМИ утверждают, что Турция с помощью нового законопроекта намерена предъявить права на 152 острова в Эгейском море

Отметим, что доктрина «Голубая Родина», разработанная в 2006 году турецким контр-адмиралом Джихатом Яйджи, представляет собой документ по безопасности, охватывающий морские зоны юрисдикции Турции в Черном, Эгейском и Средиземном морях.

По данным греческих СМИ, Герапетритис передал Фидану обеспокоенность Афин в связи с законопроектом «Голубая Родина». Он заявил, что единственной проблемой между двумя странами является вопрос континентального шельфа и исключительной экономической зоны в Эгейском море. Греческие СМИ утверждают, что Турция с помощью нового законопроекта намерена предъявить права на 152 острова в Эгейском море, которые не были переданы Греции прежними договорами.

Жесткое предупреждение Фидана грекам

Турецкие дипломатические источники подтвердили haqqin.az, что на встрече министров обсуждалось правовое регулирование, ставшее причиной напряженности. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан особо подчеркнул: законопроект о морских юрисдикционных зонах, находящийся на повестке турецкого парламента, относится к национальному законодательству и не противоречит международному праву. Фидан также заявил, что ожидает аналогичного подхода от соседней страны, указав своему коллеге, что заявления греческой стороны основаны на неполной информации.

«Турецкий министр подчеркнул, что Восточное Средиземноморье должно быть зоной сотрудничества, а не эскалации, и отметил, что Греции необходимо воздерживаться от шагов, способных нанести ущерб региональной стабильности», — сообщили источники.

Турецкие эксперты предполагают, что, говоря о необходимости уважения международного права, Фидан имел в виду попытки Афин милитаризировать острова и добиться стратегического преимущества в Эгейском море.

Законопроект «Голубая Родина» предполагалось представить в июне на рассмотрение Великого национального собрания Турции. Но в связи с тем, что страна будет принимать саммит НАТО 7–8 июля, внесение законопроекта в парламент пока откладывается. А учитывая, что в середине июля Великое национальное собрание Турции уходит на летние каникулы, ожидается, что проект закона «Голубая Родина» будет включен в его повестку лишь осенью.

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