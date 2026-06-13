«Голубая Родина» встревожила Грецию. Но у Турции свои аргументы

На фоне растущей напряженности в турецком обществе вокруг законопроекта, известного как «Голубая Родина», министры иностранных дел Турции и Греции 10 июня встретились в Болгарии. Согласно официальным заявлениям, во время встречи Йоргос Герапетритис высказал Хакану Фидану обеспокоенность Афин в связи с данным законопроектом. Фидан, в свою очередь, подчеркнул, что заявления по поводу еще не обнародованного правового регулирования основаны на «неполной информации» греческой стороны, и отметил, что Анкара уважает международное право.

Почему Греция так резко реагирует? Многолетние споры между Турцией и Грецией в Восточном Средиземноморье и Эгейском море заметно ослабли после февральского визита греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Анкару. В ходе переговоров лидеры двух стран подписали совместное заявление, в котором договорились о сохранении стабильности в обоих морях и поддержании открытого диалога. Однако вскоре после этого произошел ряд событий, вновь обостривших отношения: заявления греческой стороны о создании на Кипре совместного военного формирования Израиля, Греции и Южного Кипра вызвали возмущение в Анкаре. Кроме того, попытки Греции милитаризировать острова в Восточном Средиземноморье и даже утверждения о возможном размещении израильских систем ПВО на островах, расположенных близ сухопутных границ Турции, вызвали жесткую реакцию Анкары. После этого Турция в мае официально объявила о подготовке законопроекта о «Голубой Родине», содержание которого пока не раскрывается.