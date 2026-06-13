Гринкевич будет сбивать дроны без разрешения

Американскому генералу Алексусу Гринкевичу, командующему силами НАТО в Европе, хотят дать большую свободу в вопросе установления уровней военной готовности и перераспределения средств ПВО без необходимости получать формальное одобрение от правительств стран.

Как пишет Politico, союзники хотят одобрить новое предложение до саммита НАТО в Анкаре, который состоится 7-8 июля.

Оно предоставит Гринкевичу большую гибкость в установлении уровней военной готовности и перераспределении средств ПВО без необходимости получать формальное одобрение от правительств стран.

В настоящее время члены НАТО сами определяют правила использования конкретных видов оружия, которое им принадлежит. Некоторые союзники жаловались, что такие «национальные оговорки» мешают оперативно ликвидировать воздушные угрозы.

Дискуссии об отмене ограничений продолжались с октября прошлого года на фоне регулярных инцидентов с дронами.