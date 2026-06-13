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Заряд патриотизма для кедабекской молодежи

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11:30 646

При организации Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу в Кедабеке прошло мероприятие.

Выступая со вступительной речью на встрече, организованной при поддержке Исполнительной власти Кедабекского района, на тему «Патриотическая молодежь Азербайджана – Здоровая молодежь, здоровое будущее», исполняющий обязанности главы ИВ района Натиг Нагиев отметил, что подобные мероприятия «оказывают положительное влияние на рост чувства патриотизма у молодежи».

Выступившие на мероприятии начальник управления допризывной подготовки Государственной службы полковник-лейтенант Физули Исмаилов, начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Парвиз Садреддинов и начальник Кедабекского районного отдела полковник Рахим Расулов, как отмечается в пресс-релизе, предоставили молодежи подробную информацию о чувстве патриотизма, преимуществах для солдат страны победителя, здоровом образе жизни, отсрочке по учебе, законодательстве и других важных вопросах.

Принявшие участие в мероприятии участник Отечественной войны и другие гости также выступили и поделились своими впечатлениями.

Отмечается, что аналогичные мероприятия были организованы в ряде районов страны, и их продолжение планируется в течение следующих месяцев.

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