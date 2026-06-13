В феврале 2026 года указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана новым министром юстиции Турции был назначен бывший прокурор Стамбула Акин Гюрлек. Первое заявление Гюрлека было посвящено нераскрытым преступлениям, которые десятилетиями волновали турецкое общество. В особенности оно касалось подозрительных убийств периода 1990-х годов, которые не только породили в Турции глубокое недоверие к правовой системе, но и способствовали формированию в стране атмосферы страха и давления.

Первым тему нераскрытых преступлений поднял именно Эрдоган. В ходе предвыборной кампании 2002 года президент говорил на митингах о подозрительных политических убийствах, а позднее неоднократно упоминал о печально известных событиях 90‑х годов. Однако впервые Анкара начала расследование политических убийств после резонансного инцидента в Сусурлуке в 1996 году. В результате аварии, в которой погиб находившийся в розыске по линии Интерпола националист‑мафиози Абдуллах Чатлы, стало известно о связях между бюрократией, мафией и политикой, а в 2000 году по этому делу было официально начато уголовное производство. Эксперты считают, что расследование инцидента в Сусурлуке выявило лишь малую часть из большого числа политических убийств. Теперь же новый министр юстиции Турции объявил о возобновлении расследования нераскрытых преступлений, которые десятилетиями оставались тайной для турецкого общества. Заявление Гюрлека вызвало широкий общественный резонанс, поскольку он сообщил о создании специального отдела для изучения уголовных дел и о пересмотре 638 досье.

Дело Языджиоглу: новое расследование спустя 17 лет 12 июня Минюст Турции объявил, что материалы по делу о смерти лидера Партии великого единства (BBP) Мухсина Языджиоглу, погибшего в результате крушения вертолета 17 лет назад, переданы из прокуратуры Кахраманмараша в прокуратуру Анкары для повторного расследования. В ведомстве уточнили, что все документы, показания, отчеты и доказательства будут изучены заново. После этого прокуратура определит дальнейшие шаги. Гибель Языджиоглу в 2009 году в результате крушения вертолета в районе Гексун провинции Кахраманмараш вызвала настоящий шок в турецких политических кругах. Совпадение трагедии по времени с муниципальными выборами, серьезные недочеты в работе спасателей и противоречивая информация, циркулировавшая в обществе, усилили подозрения в том, что смерть Языджиоглу могла быть следствием не несчастного случая, а покушения. Внезапная гибель лидера Партии великого единства, известного своей принципиальной политической позицией, вызвала глубокую скорбь во всех слоях турецкого общества. Отсутствие координации в поисково‑спасательных работах после крушения и утверждения о том, что GPS‑устройства вертолета были демонтированы, породили в обществе убеждение, что инцидент был заранее спланированным убийством. Спустя некоторое время после трагедии возникли разговоры о том, что расследование крушения вертолета, в котором погибли Языджиоглу и еще пять человек, было саботировано прокурорами, состоящими в FETÖ — террористической организации Фетхуллаха Гюлена — и внедренными в силовые структуры. Позднее следствие рассмотрело эту версию, и против ряда бывших чиновников — членов FETÖ — были возбуждены уголовные дела. Среди обвиняемых по делу о гибели Языджиоглу есть и лица, участвовавшие в попытке устранения президента Эрдогана во время попытки государственного переворота в 2016 году.