США спешат закрепиться на Кавказе... Пока не подоспели Китай и Россия

В последние годы на фоне ослабления роли России Южный Кавказ и Центральная Азия стали ареной геополитической конкуренции между мировыми державами. Москва использует все возможные рычаги для сохранения остатков своего влияния в этих регионах, в то время как США, Европейский союз и Китай в свою очередь стремятся укрепить свои позиции. Эта конкуренция наиболее ярко проявилась на парламентских выборах в Армении 7 июня.

Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал анализ геополитической конкуренции на Южном Кавказе и в Центральной Азии, в котором изложил ряд рекомендаций для продвижения интересов Соединенных Штатов. В анализе указывается, что полномасштабное вторжение России в Украину существенно изменило стратегическую обстановку в Евразии. Ресурсы Москвы оказались истощены, что ослабило ее влияние в странах Центральной Азии и Южного Кавказа. Одновременно с этим продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке дестабилизировал еще одного антизападного игрока в регионе — Иран. Эти события создали для Соединенных Штатов больше возможностей для более глубокого взаимодействия с регионом. Вашингтон уже начал использовать эту возможность несколькими способами. В 2025 году президент Трамп провел в Белом доме саммит с главами государств Центральной Азии, объявив о многомиллиардных сделках. В том же году он встретился с лидерами Азербайджана и Армении, объявив о создании торгового и транзитного коридора, названного «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). «Вашингтон должен воспользоваться нынешней возможностью для стратегической перестройки в Евразии, прежде чем другие игроки заполнят вакуум и вытеснят Соединенные Штаты с более серьезной стратегической роли в регионе», - пишут аналитики CSIS.

Далее аналитики описывают более стратегическую и институционализированную структуру взаимодействия США с Евразией, которая соответствует как интересам Штатов, так и региональным стран. CSIS считает, что для достижения более широкой цели — обеспечения долгосрочного присутствия США в регионе — необходимо расширить формальные дипломатические отношения. По мнению аналитиков, Вашингтону следует разработать более широкую евразийскую стратегию, включающую Южный Кавказ. Кроме того, Южному Кавказу необходим аппарат, подобный инициативе C5+1 (дипломатическая платформа, позволяющая правительству США взаимодействовать со всеми пятью центральноазиатскими правительствами). Это может быть группа SC3+1 (то есть три страны Южного Кавказа и Соединенные Штаты) или альтернативная группа, обеспечивающая наличие институционализированных дипломатических рамок и рабочих групп во всех ведомствах США с взаимодействием на уровне госсекретаря. «Учитывая успехи, достигнутые Белым домом в направлении потенциальной нормализации армяно-азербайджанских отношений, такой формат способствовал бы дальнейшей институционализации присутствия США в регионе», - отмечают авторы аналитического доклада.

Следующее предложение касается предоставления Соединенными Штатами конкретных ресурсов для поддержки мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Аналитики отмечают, что проект TRIPP, реализуемый при посредничестве США, не только представляет собой новый потенциальный экономический двигатель в регионе, но и демонстрирует долгосрочную приверженность присутствию Соединенных Штатов и экономическим инвестициям. «Проект TRIPP свяжет Баку с Нахчываном через Армению, при этом Соединенные Штаты будут иметь контрольный пакет акций в компании, осуществляющей его реализацию. Корпорация международного развития и финансирования США (DFC) и Агентство США по торговле и развитию, участвующие в инициативе TRIPP, играют ключевую роль в создании благоприятной среды для управления рисками и поощрения инвестиций частного сектора. Однако первоначальные инвестиционные обязательства должны быть увеличены как в финансовом плане, так и в масштабах проекта, чтобы соответствовать амбициям TRIPP», - отмечают в CSIS. В мозговом центре также отмечают, что США следует инвестировать в цифровую инфраструктуру и кибербезопасность в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии. «Высокоскоростные волоконно-оптические коридоры через Азербайджан обеспечивают передачу данных между Европой и Азией, минуя Россию и Иран. Это важно для национальной безопасности США в целом, но особенно в условиях все более активного взаимодействия Соединенных Штатов с регионом», - говорится в докладе.