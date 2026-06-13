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Эмираты опровергают

12:58 334

Объединенные Арабские Эмираты категорически опровергли сообщения о разморозке миллиардов долларов иранских активов. Соответствующее заявление разместил МИД ОАЭ в соцсети X.

В ведомстве подчеркнули, что ОАЭ «не разблокировали, не переводили и не передавали» никакие замороженные иранские средства. Все сообщения об обратном, «включая утверждения о переводе $3 млрд», не имеют под собой никаких оснований и не соответствуют действительности, указывается в публикации.

Министерство призвало СМИ «тщательнее проверять факты и полагаться на официальные источники, воздерживаться от распространения непроверенной информации и необоснованных предположений».

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ОАЭ согласились разморозить миллиарды долларов активов Ирана. Два собеседника агентства заявили о выделении $10 млрд и еще два — о $20 млрд. По данным трех источников, первый транш на $3 млрд уже перевели Ирану. Сделка предусматривает восстановление экономического партнерства и обмен разведданными, указывали в агентстве.

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