ОДКБ ждёт денег, Армения смотрит на ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит правильную политику «заморозки» членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая изначально была создана Россией для «манипулирования» членами альянса, а не обеспечения их безопасности. Об этом haqqin.az заявил казахстанский политолог Димаш Альжанов, комментируя решение главы армянского правительства не менять свою позицию по членским взносам ОДКБ, несмотря на возможное исключение страны из организации.

Напомним, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ. Парламент Армении 26 марта 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС. На этой неделе Никол Пашинян заявил, что знает о существовании механизма исключения из ОДКБ, и если государства-члены решат исключить Армению, то Ереван будет вынужден принять это во внимание. Отвечая на вопрос, планирует ли Армения возобновить выплату взносов, Пашинян ответил: «Мы ничего менять не собираемся». Заявления премьера Армении прозвучали на следующий день после того, как глава МИД России Сергей Лавров объявил о договоренности государств-членов ОДКБ изучить меры в отношении Армении в соответствии с уставом организации из-за неуплаты Ереваном более двух лет членских взносов. Согласно Уставу ОДКБ, государства-члены, не выполняющие свои финансовые обязательства, могут столкнуться с рядом санкций, включая лишение права голоса и исключение из квотных должностей в организации. Дальнейшее несоблюдение может в конечном итоге привести к приостановке участия или даже исключению из альянса. Перед парламентскими выборами, которые прошли 7 июня, Москва запретила ввоз из Армении цветов, овощей и фруктов, рыбы, минеральной воды и алкогольной продукции. В рамках политики давления на Армению президент РФ Владимир Путин предложил Еревану провести референдум и выбирать между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Димаш Альжанов отмечает, что «внешняя политика Армении настроена на сближение с ЕС и нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией». «Часть острых вопросов с Баку и Анкарой решена после восстановления территориальной целостности Азербайджана, и это позитивное начало, которое должно лечь в основу обеспечения безопасности Армении. ОДКБ не способна обеспечивать безопасность стран-членов, это хорошо понимают в Ереване, выстраивая близкие отношения Азербайджаном и Турцией. Безопасность Армении зависит от отношений с этими двумя соседними государствами, чем и занимается МИД Армении», - сказал наш собеседник. Политолог также отметил, что «за свою историю ОДКБ только один раз пришла в действие, когда в январе 2022 года в Казахстане произошли массовые волнения. Альянс был использован во внутриполитических вопросах Казахстана. Во всех других случаях ОДКБ не демонстрировала свою способность разрешать конфликты. Очевидно, что Армения перестраивает вопрос национальной безопасности, ориентируясь на мирные отношения с ключевыми соседями. «То, что Ереван не платит взносы в ОДКБ, возможно, часть этой политики, чтобы переложить на РФ решение вопроса членства Армении в альянсе. Пашинян, как говорится, бросил мяч на российскую сторону и в вялотекущем режиме будет добиваться выхода Армении из ОДКБ, не принимая самостоятельно это решение. И это совершенно правильная тактика армянского руководства. Зачем Армении ОДКБ, если ее безопасность зависит от взаимоотношений с сопредельными странами, которые не являются членами альянса? Какой смысл Армении быть в этой организации, если влияние России на Южном Кавказе построено на конфронтации между Арменией и Азербайджаном?», – сказал эксперт.