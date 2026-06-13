USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Мирное соглашение Ирана и США: что известно
Новость дня
Мирное соглашение Ирана и США: что известно

ОДКБ ждёт денег, Армения смотрит на ЕС

Димаш Альжанов комментирует для haqqin.az
Джейхун Наджафов
13:00 120

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит правильную политику «заморозки» членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая изначально была создана Россией для «манипулирования» членами альянса, а не обеспечения их безопасности.

Об этом haqqin.az заявил казахстанский политолог Димаш Альжанов, комментируя решение главы армянского правительства не менять свою позицию по членским взносам ОДКБ, несмотря на возможное исключение страны из организации.

Казахстанский политолог Димаш Альжанов называет правильной политику Пашиняна

Напомним, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ. Парламент Армении 26 марта 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС.

На этой неделе Никол Пашинян заявил, что знает о существовании механизма исключения из ОДКБ, и если государства-члены решат исключить Армению, то Ереван будет вынужден принять это во внимание. Отвечая на вопрос, планирует ли Армения возобновить выплату взносов, Пашинян ответил: «Мы ничего менять не собираемся».

Заявления премьера Армении прозвучали на следующий день после того, как глава МИД России Сергей Лавров объявил о договоренности государств-членов ОДКБ изучить меры в отношении Армении в соответствии с уставом организации из-за неуплаты Ереваном более двух лет членских взносов.

Согласно Уставу ОДКБ, государства-члены, не выполняющие свои финансовые обязательства, могут столкнуться с рядом санкций, включая лишение права голоса и исключение из квотных должностей в организации. Дальнейшее несоблюдение может в конечном итоге привести к приостановке участия или даже исключению из альянса.

Перед парламентскими выборами, которые прошли 7 июня, Москва запретила ввоз из Армении цветов, овощей и фруктов, рыбы, минеральной воды и алкогольной продукции. В рамках политики давления на Армению президент РФ Владимир Путин предложил Еревану провести референдум и выбирать между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Перед парламентскими выборами Москва запретила ввоз из Армении цветов, овощей и фруктов, рыбы, минеральной воды и алкогольной продукции

Димаш Альжанов отмечает, что «внешняя политика Армении настроена на сближение с ЕС и нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией».

«Часть острых вопросов с Баку и Анкарой решена после восстановления территориальной целостности Азербайджана, и это позитивное начало, которое должно лечь в основу обеспечения безопасности Армении. ОДКБ не способна обеспечивать безопасность стран-членов, это хорошо понимают в Ереване, выстраивая близкие отношения Азербайджаном и Турцией. Безопасность Армении зависит от отношений с этими двумя соседними государствами, чем и занимается МИД Армении», - сказал наш собеседник.

Политолог также отметил, что «за свою историю ОДКБ только один раз пришла в действие, когда в январе 2022 года в Казахстане произошли массовые волнения. Альянс был использован во внутриполитических вопросах Казахстана. Во всех других случаях ОДКБ не демонстрировала свою способность разрешать конфликты.

Очевидно, что Армения перестраивает вопрос национальной безопасности, ориентируясь на мирные отношения с ключевыми соседями.

«То, что Ереван не платит взносы в ОДКБ, возможно, часть этой политики, чтобы переложить на РФ решение вопроса членства Армении в альянсе. Пашинян, как говорится, бросил мяч на российскую сторону и в вялотекущем режиме будет добиваться выхода Армении из ОДКБ, не принимая самостоятельно это решение. И это совершенно правильная тактика армянского руководства. Зачем Армении ОДКБ, если ее безопасность зависит от взаимоотношений с сопредельными странами, которые не являются членами альянса? Какой смысл Армении быть в этой организации, если влияние России на Южном Кавказе построено на конфронтации между Арменией и Азербайджаном?», – сказал эксперт.

«Какой смысл Армении быть в этой организации, если влияние России на Южном Кавказе построено на конфронтации между Арменией и Азербайджаном?», - задается вопросом Альжанов

Альжанов отмечает, что российское давление, в частности, запрет на ввоз армянской продукции и предложение провести референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС, лишь подтверждает опасения Еревана относительно манипулятивного характера политики Москвы. Победивший на выборах Пашинян демонстрирует готовность противостоять этому давлению, опираясь на поддержку своих граждан и стремление к построению суверенного государства.

«Заморозка членства в ОДКБ, ориентация на сближение с ЕС и нормализацию отношений с соседями является не просто реакцией на кризис, а продуманной стратегией, направленной на обеспечение долгосрочной безопасности и развития Армении.

Тот факт, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах, свидетельствует о заинтересованности Казахстана в том, чтобы Армения и Азербайджан решили все вопросы по мирному соглашению, что создаст условия быстрой реализации проектов безопасных маршрутов из Центральной Азии в Европу. Казахстан заинтересован в диверсификации транзитно-транспортных маршрутов, в частности, в проекте TRIPP», - резюмировал Альжанов.

Эмираты опровергают
Эмираты опровергают
12:58 336
Соскочить с крючка… Ереван прощупывает Баку?
Соскочить с крючка… Ереван прощупывает Баку? наша аналитика; все еще актуально
12 июня 2026, 17:58 6843
Россия сбросила 12 бомб на рынок
Россия сбросила 12 бомб на рынок видео
12:29 1024
Анкара раскрывает нерасследованные политические убийства
Анкара раскрывает нерасследованные политические убийства Cпустя 17 лет
12:14 790
Гринкевич будет сбивать дроны без разрешения
Гринкевич будет сбивать дроны без разрешения
11:21 1875
Чиновники вышли в поле…
Чиновники вышли в поле… Горячая тема
12 июня 2026, 23:00 5373
Азербайджан и Грузия забирают контроль над каспийской нефтью
Азербайджан и Грузия забирают контроль над каспийской нефтью наш обзор; все еще актуально
12 июня 2026, 16:28 3849
Горькая пилюля для Нетаньяху
Горькая пилюля для Нетаньяху
10:34 1992
Иран сделал уран недосягаемым для Трампа
Иран сделал уран недосягаемым для Трампа новость дополнена
10:49 2752
В Ереване задержали Вербицкого. Он призывал к ударам по России
В Ереване задержали Вербицкого. Он призывал к ударам по России
10:16 2627
Американцы открыли огонь
Американцы открыли огонь
10:11 2111

ЭТО ВАЖНО

Эмираты опровергают
Эмираты опровергают
12:58 336
Соскочить с крючка… Ереван прощупывает Баку?
Соскочить с крючка… Ереван прощупывает Баку? наша аналитика; все еще актуально
12 июня 2026, 17:58 6843
Россия сбросила 12 бомб на рынок
Россия сбросила 12 бомб на рынок видео
12:29 1024
Анкара раскрывает нерасследованные политические убийства
Анкара раскрывает нерасследованные политические убийства Cпустя 17 лет
12:14 790
Гринкевич будет сбивать дроны без разрешения
Гринкевич будет сбивать дроны без разрешения
11:21 1875
Чиновники вышли в поле…
Чиновники вышли в поле… Горячая тема
12 июня 2026, 23:00 5373
Азербайджан и Грузия забирают контроль над каспийской нефтью
Азербайджан и Грузия забирают контроль над каспийской нефтью наш обзор; все еще актуально
12 июня 2026, 16:28 3849
Горькая пилюля для Нетаньяху
Горькая пилюля для Нетаньяху
10:34 1992
Иран сделал уран недосягаемым для Трампа
Иран сделал уран недосягаемым для Трампа новость дополнена
10:49 2752
В Ереване задержали Вербицкого. Он призывал к ударам по России
В Ереване задержали Вербицкого. Он призывал к ударам по России
10:16 2627
Американцы открыли огонь
Американцы открыли огонь
10:11 2111
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться