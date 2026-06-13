Адвокаты, прокуроры и судьи выявили лучших на шахматной доске

12 июня в отеле IBIS при организации Коллегии адвокатов Азербайджана впервые был проведен шахматный турнир «Правовая Лига 2026», посвященный 15 июня — Дню национального спасения.

Основной целью турнира было поддержать развитие шахмат в стране, создать интеллектуальную соревновательную среду среди представителей юридического сообщества, а также обеспечить условия для демонстрации профессиональными юристами своих навыков в этой области. В соревновании, впервые организованном среди юридических структур, приняли участие команды Коллегии адвокатов, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Союза судей Азербайджана. Каждая организация была представлена одной командой из семи человек. На церемонии открытия председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров поприветствовал участников, пожелал им успехов и поздравил всех с наступающим Днем национального спасения.

Отмечая значимость турнира, председатель подчеркнул, что подобные соревнования вносят важный вклад в укрепление сотрудничества между юридическими структурами, формирование здоровой конкурентной среды и усиление профессиональной солидарности. Анар Багиров подчеркнул, что День национального спасения занимает исключительное место в судьбе азербайджанского народа и современной истории государственности. Он отметил, что возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева к власти по настоятельному требованию народа сыграло решающую роль в сохранении независимости страны, обеспечении общественно‑политической стабильности и укреплении традиций государственности. Председатель добавил, что благодаря дальновидной и мудрой политике великого лидера Азербайджан вступил на путь развития, была сформирована сильная государственная модель, основанная на национальных интересах, достигнуты важные успехи в построении правового государства. Он отметил, что последовательные реформы создали благоприятные условия для совершенствования правовой системы страны, обеспечения верховенства закона и развития института адвокатуры.

В то же время Анар Багиров отметил, что в последние годы в Коллегии адвокатов уделяется особое внимание продвижению спорта и интеллектуальных игр, и в этом направлении регулярно организуются различные соревнования и турниры. Было подчеркнуто, что с 2019 года по инициативе Коллегии проведено более пяти шахматных турниров как на национальном, так и на международном уровне, и в этих соревнованиях были достигнуты успешные результаты. Заместитель председателя Союза судей Азербайджана Аладдин Джафаров также высоко оценил значение турнира. Он отметил, что такие соревнования способствуют продвижению спорта и здорового образа жизни, популяризации шахмат среди широких слоев населения, а также укреплению дружеских отношений, взаимопонимания и профессионального сотрудничества между структурами, действующими в юридической сфере. Арбитр ФИДЕ Джаваншир Багиров в своем выступлении подробно проинформировал участников о правилах проведения турнира. Он отметил, что соревнование проводится по круговой системе и состоит из двух кругов. По словам арбитра, такой формат позволяет командам более объективно продемонстрировать свои силы и обеспечивает проведение турнира в условиях высокой конкуренции.