Новый лидер Венгрии обещает разоблачить Орбана

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что проведет 13 июня экстренную пресс-конференцию, в ходе которой разоблачит «одну из самых больших афер» правительства экс-премьера Виктора Орбана.

«На основе известной нам информации завтрашний съезд ФИДЕС по выборам руководства становится неактуальным. Те люди, которые участвовали в крупнейшем политическом обмане последних десятилетий, не смогут представлять венгров в будущем», — написал он в соцсети Х.

Съезд партии ФИДЕС пройдет также 13 июня. Директор по коммуникациям партии Берталан Хаваси сообщил, что съезд не будет публичным, передает Telex. По его словам, партия примет решение о внесении поправки в свой устав, которая коренным образом изменит ее организационную структуру. Кроме того, Орбана, по его словам, скорее всего, переизберут лидером партии.

В конце апреля Мадьяр заявил, что «олигархи», связанные с Орбаном, «выводят из страны активы на десятки миллиардов форинтов в Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, США и другие отдаленные страны».

В числе имен Мадьяр назвал Лоринча Месароша — бывшего слесаря-трубопроводчика и друга детства Орбана, ставшего самым богатым человеком Венгрии, в том числе благодаря государственным контрактам. Forbes оценивает его состояние в $4,9 млрд. По утверждению Мадьяра, Месарош уехал в Дубай. Премьер призвал главного прокурора, начальника полиции и главу налоговой службы «задержать преступников, которые нанесли венграм ущерб на миллиарды», и не дать им «вывозить награбленное за границу».

В начале мая премьер обвинил правительство Орбана в растрате госбюджета. «Мы получили правительственный указ, свидетельствующий о том, что уходящий кабинет Орбана намерен полностью опустошить государственную казну», — заявил он.

В июне глава ведомства по контролю за соблюдением честности и неподкупности Венгрии Ференц Пал Биро призвал расследовать подозрительные госзакупки, сделанные во время работы правительства Орбана. По данным антикоррупционного ведомства, три неназванные компании получили большую часть государственных контрактов на поставку товаров и услуг, при этом стоимость этих контрактов была искусственно завышена.

Партия «Тиса» во главе с Мадьяром одержала победу на парламентских выборах 12 апреля, получив 141 место из 199 в парламенте, что дало ей конституционное большинство в две трети голосов. Орбан признал поражение и объявил об отставке после 16 лет пребывания на посту главы правительства. Мадьяр вступил в должность премьера 9 мая.