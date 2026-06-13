Эмин Амруллаев поздравил первоклашек и выпускников

Министр науки и образования Эмин Амруллаев поздравил всех выпускников азербайджанских школ в своей публикации в соцсетях:
«Дорогие выпускники!
Сегодня начинается новый этап вашей жизни. Годы, проведённые в школе, дали вам не только знания, но и ценности, а также умение делать правильный выбор в жизни. Выражаю благодарность нашим дорогим учителям, которые с большой самоотдачей направляли вас на этом пути, и уважаемым родителям, которые были рядом со своими детьми в моменты их успехов и трудностей.
Будущее современного и сильного Азербайджана зависит от ваших знаний, навыков и интеллекта. Уверен, что независимо от выбранной профессии, каждый из вас внесет достойный вклад в развитие нашей страны.
Дорогие выпускники, желаю вам успехов и новых достижений!»
Кроме того, сегодня министр принял участие в мероприятии «Последний звонок» в средней общеобразовательной школе имени Мухаммеда Хади № 10 города Гянджи.
На мероприятии присутствовали глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, руководитель Гянджа-Дашкесанского регионального управления образования Эльчин Керимов, преподаватели, родители и ученики.
Мероприятие началось с исполнения государственного гимна и минуты молчания в память о шехидах.
Министр науки и образования Эмин Амруллаев в своем выступлении поздравил выпускников и сказал, что «Последний звонок» знаменует собой конец школьной жизни и начало нового, ответственного этапа в жизни молодежи. Министр отметил, что сегодняшние выпускники — это студенты, специалисты и граждане будущего, которые внесут свой вклад в развитие страны. Эмин Амруллаев пожелал выпускникам сделать правильный выбор в своей будущей жизни и вырасти полезными гражданами для общества.
Министр также провел дружескую беседу с учениками и поинтересовался их планами на будущее образование и карьеру.
Выступая на мероприятии, глава Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей жизни, подчеркнув роль образованной и патриотичной молодежи в развитии страны.
После официальной части были представлены литературно-художественные композиции, музыкальные и танцевальные номера, подготовленные учениками. Мероприятие завершилось фотосессией с выпускниками.