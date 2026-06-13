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Украина атакует

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14:19 1775

В Темрюкском районе Краснодарского края России после атаки беспилотников произошел пожар на морском терминале, погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.

К тушению пожара привлечены 96 человек и 30 единиц техники, в том числе силы МЧС России. Какой именно терминал пострадал, не уточняется.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по мостам в оккупированной части Херсонской области в направлении Крыма.

Украинские удары подтвердил 1-й отдельный штурмовой полк имени Дмитрия Коцюбайло ВСУ. Там сообщили, что военные поразили железнодорожный мост, понтонную переправу и грузовики в Чонгаре в ночь на 13 июня.

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