Главный дипломат Европы критикует Израиль

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас сравнила Израиль с режимом апартеида в Южной Африке. Хотя высказывания были сделаны на закрытых встречах, их содержание попало в прессу и вызвало резонанс. Об этом эксклюзивно сообщил европейский новостной портал Euractiv.

Каллас, которая в прошлом занимала пост премьер-министра Эстонии, в мае побывала в Мексике в составе высокопоставленной делегации ЕС. В ходе беседы с представителями мексиканского правительства она, как утверждает Euractiv, внезапно заговорила о визите в ЮАР и Музей апартеида в Йоханнесбурге. После чего провела параллель с Израилем, утверждая, что отношение к палестинцам в Газе и на Западном берегу схоже с «политикой расовой сегрегации, практиковавшейся в Южной Африке».

Дипломатические источники, присутствовавшие на встречах, сообщили Euractiv, что слова вышли за рамки официальной позиции ЕС. «Евросоюз критикует Израиль и поддерживает решение в интересах двух государств, однако сравнение с апартеидом не является политикой ЕС и неприемлемо. Это серьезная проблема, когда человек, официально представляющий Евросоюз на международной арене, позволяет себе подобные высказывания», - заявил один из дипломатов.

Тезис о том, что Израиль проводит в отношении палестинцев политику, схожую с апартеидом, остается в Евросоюзе крайне спорным. Ряд европейских стран - в частности, Ирландия и Испания - склоняются к аналогичным оценкам, тогда как ключевые члены блока - Германия и Франция - их решительно отвергают.

В офисе Каллас отказались комментировать публикацию, там не подтвердили, но и не опровергли приведенные сведения.