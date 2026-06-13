Новый указ Путина по армии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий штатную численность Вооруженных сил России (ВС) в количестве 2 399 130 человек, в том числе 1,51 млн военнослужащих.

«Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета», — говорится в документе.

В тексте указа отмечается, что старый указ о численности ВС России от 4 марта 2026 года признается утратившим силу. Он устанавливал штатную численность войск до 2 391 770 человек. Новый указ увеличивает численность штата примерно на 7,3 тыс. человек.

Ранее на встрече с военными Путин заявил, что в зоне военных действий находятся более 700 тыс. российских военнослужащих.