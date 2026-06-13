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Трамп показал ликвидацию Флореса

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Лидер венесуэльского наркокартеля «Трен де Арагуа» убит в результате спецоперации, проведенной американскими военными, объявил президент США Дональд Трамп.

«По моему распоряжению Южное командование Соединенных Штатов нанесло быстрый и смертоносный удар, чтобы казнить Нино Герреро, печально известного лидера «Тренд де Арагуа», одной из самых кровожадных террористических организаций на планете Земля», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Операция по убийству Нино Герреро (полное имя — Эктор Растенфорд Герреро Флорес), сообщил президент США, была скоординирована с властями Венесуэлы. Венесуэла подтвердила совместную операцию, передает Би-би-си. 

Трамп напомнил, что борьба с наркокартелями была одним из ключевых пунктов его предвыборной программы, и, выполняя обещания, в начале своего второго срока он внес «Тренд де Арагуа» в список террористических организаций.

«Тренд де Арагуа», основанная в 2009 году, считается крупнейшей преступной группировкой Венесуэлы. Специализируется на убийствах, рэкете, торговле наркотиками и людьми, отмывании денег, принудительной проституции и похищениях. Насчитывает больше семи тысяч участников.

Сотрудничество с «Тренд де Арагуа» — один из пунктов обвинения, которое США выдвинуло против венесуэльского президента Николаса Мадуро. В январе 2026 года американский спецназ задержал в Венесуэле Мадуро и его жену и вывез в США.

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