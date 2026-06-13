Европу готовят к войне без США

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16:59 789

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич рассматривает альтернативные планы по защите европейского континента на случай нападения со стороны России после того, как США объявили о сокращении количества военной техники, которую они готовы выделить для операций Альянса в регионе. Об этом пишет Fortune.

Отмечается, что стандартный план НАТО предусматривает предоставление сил 32 стран-членов в мирное время, а также в случае кризиса или войны. В нем определены военные ресурсы, которые командиры могут задействовать поэтапно в течение первых шести месяцев любого конфликта. Однако в мае Пентагон предупредил своих союзников по НАТО, что сократит свои обязательства, чтобы сосредоточиться на потенциальных угрозах в других регионах.

Несмотря на обеспокоенность внутри НАТО, Гринкевич заявил, что США по-прежнему привержены «предоставлению Альянсу ограниченных, но критически важных возможностей».

«Нам нужно сосредоточиться на том, что мы можем быстро приобрести, быстро развернуть, быстро масштабировать и поддерживать в течение длительного времени, и это касается как средств большой дальности, так и беспилотников. Подобные средства могут помочь нам снизить краткосрочные риски, если нам понадобится сдерживать и защищаться», — сказал генерал в рамках авиасалона ILA Berlin Air Show.

В издании добавили, что после встречи союзников по НАТО 2–3 июня Гринкевич отметил, что европейские союзники и Канада должны восполнить пробелы, оставленные решением США. Он призвал эти страны предоставить пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, а также военные суда.

«Это должно произойти сейчас и в ближайшей перспективе», — подчеркнул генерал.

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