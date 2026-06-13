Талибы бросили армию против женщин

Эти территории фактически находятся в состоянии военного положения, говорится в публикации.

Один из источников телеграм-канала из Дашт-е-Барчи сообщил, что с раннего утра пятницы силы «Талибана» расположились вдоль автомобильных дорог, их число растет. Помимо размещения бронеавтомобилей и вооруженных сил по всему городу, патрули талибов на мотоциклах курсируют по переулкам.

Как пишет Afghanistan International, жители Герата рассказывают о сотнях военных с легким и тяжелым вооружением на улицах, включая танки и артиллерию. Военные машины с вооруженными бойцами ездили по городу с вечера четверга, отслеживая передвижения граждан и проводя обыски. По словам местных жителей, в городе царила атмосфера полного военного присутствия.

Аналогичная ситуация, по данным издания, сложилась в Кабуле. В районе Дашт-е-Барчи с раннего утра на въездах в переулки и на улицах были размещены военные машины и патрули. Жителей обыскивали и допрашивали о целях их передвижения.

Протесты вспыхнули в афганском Герате из-за новых ограничений для женщин. Местные жители сообщали о применении оружия при подавлении волнений, власти это отрицают. В город стянули военную технику, после этого местные жители прекратили протесты. Акция была подавлена стрельбой боевыми патронами. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) подтвердила гибель по меньшей мере одного ребенка и ранения нескольких человек. Также сообщалось о задержании минимум 300 женщин, еще десятки женщин получили устные предупреждения.