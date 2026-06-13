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Топливный кризис уже в Москве и Петербурге

17:32 1040

В Санкт-Петербурге автомобилисты на заправках компании «Татнефть» столкнулись с ограничением продажи — не больше 20 литров бензина и до 40 литров дизеля за раз. Об этом пишет издание «Фонтанка».

В то же время местные власти отрицают введение каких-либо ограничений со своей стороны.

«В настоящее время предпосылки для возникновения дефицита топливных ресурсов на рынке Санкт-Петербурга отсутствуют. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению осуществляется регулярный мониторинг объемов наличия топливных ресурсов на городских нефтебазах. По состоянию на сегодня запасы автомобильного бензина марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива на складах Санкт-Петербурга имеются в достаточном количестве, с учетом поступлений топливной продукции извне. Со стороны комитета указаний, предусматривающих введение ограничений на реализацию топливных ресурсов на автозаправочных станциях, не издавалось», — заявили в Комитете по энергетике Петербурга.

Аналогичные проблемы на заправках «Татнефти» возникли в Москве. Накануне были введены ограничения на бензин АИ-92 и АИ-95 — не более 20 литров, дизеля — до 40 литров за раз.

Также ограничения введены на АЗС «Роснефти» и «Лукойла».

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