Из Китая в Кыргызстан, оттуда в Азербайджан. Переговоры в новом президентском дворце

Кыргызстан, не имеющий выхода к морю, реализует масштабный инфраструктурный проект, который обеспечит ему доступ к Каспийскому и Черному морям. Центральноазиатские СМИ сообщают, что 12 июня во время переговоров между президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в новом дворцовом комплексе Ынтымак Ордо в Бишкеке стороны обсудили сотрудничество в строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и роль Грузии в Транскаспийском транспортном маршруте.

Визит Кобахидзе в Бишкек продолжался с 11 по 13 июня и стал первой официальной поездкой главы правительства Грузии в Кыргызстан с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами 34 года назад. «Особое внимание было уделено соединению китайско-кыргызско-узбекской железной дороги с портовой инфраструктурой Грузии», — заявил Джапаров после переговоров. Он назвал сотрудничество в этом секторе «одним из приоритетных направлений» в отношениях между странами. Как пишет The Times of Central Asia, такой подход придал визиту более широкий региональный масштаб. Грузия обеспечивает доступ к черноморским портам и расположена на южнокавказском участке Среднего коридора. Если железнодорожная линия Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет введена в эксплуатацию, Бишкек хотел бы, чтобы грузы, перевозимые из Китая через Кыргызстан и Узбекистан, соединялись с маршрутами через Каспийское море, Азербайджан и Грузию. Следует отметить, что Кыргызстан не имеет прямого железнодорожного сообщения с Китаем и Узбекистаном. Хотя проект железнодорожного сообщения между Китаем и этими центральноазиатскими республиками был предложен еще в конце 1990-х годов, его реализация затянулась на многие годы. Наконец, в феврале 2022 года, после начала Россией широкомасштабной военной интервенции против Украины и радикальных изменений в международной логистической архитектуре, этот запылившийся проект сняли с полки и вернули на стол.

Как известно, до войны грузы из Китая в Европу перевозились по железной дороге через Казахстан, Россию и Беларусь. Однако с начала войны в Украине ведущие логистические компании прекратили использовать российскую территорию для транзита. Учитывая возрастающую стратегическую важность Среднего коридора, который обходит Россию для грузоперевозок из Азии в Европу, две центральноазиатские республики достигли соглашения об установлении железнодорожного сообщения с Китаем. Первоначальное соглашение о строительстве железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» было заключено 14 сентября 2022 года в рамках состоявшегося в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На саммите «Центральная Азия - Китай», проходившем в Сиане, Китай, Узбекистан и Кыргызстан подписали трехсторонний документ, определяющий дальнейшие шаги по строительству железной дороги в обход Российской Федерации. Конкретное соглашение по проекту, который Пекин, Бишкек и Ташкент обсуждали на протяжении 27 лет, стороны подписали 6 июня 2024-го года в Пекине. Железнодорожная магистраль протяженностью 450–500 км станет частью глобальной инициативы Китая «Один пояс — один путь». Дорога будет проходить от Кашгара в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая через Торугарт, Макмал и Джалал-Абад в Кыргызстане до Андижана в Узбекистане. Дальше магистраль соединится с дорогами других стран Центральной Азии, откуда грузы пойдут в Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и до Европы. В конце 2024-го года уже стартовало строительство участка от китайского Кашгара до границы с Кыргызстаном в Торугарте (участок в 481 км, из них 180 км — в Китае и 301 км — в Кыргызстане. В Узбекистане инфраструктура уже готова.