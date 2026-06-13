Из Китая в Кыргызстан, оттуда в Азербайджан. Переговоры в новом президентском дворце

Кыргызстан, не имеющий выхода к морю, реализует масштабный инфраструктурный проект, который обеспечит ему доступ к Каспийскому и Черному морям. Центральноазиатские СМИ сообщают, что 12 июня во время переговоров между президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в новом дворцовом комплексе Ынтымак Ордо в Бишкеке стороны обсудили сотрудничество в строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и роль Грузии в Транскаспийском транспортном маршруте.
Визит Кобахидзе в Бишкек продолжался с 11 по 13 июня и стал первой официальной поездкой главы правительства Грузии в Кыргызстан с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами 34 года назад.
«Особое внимание было уделено соединению китайско-кыргызско-узбекской железной дороги с портовой инфраструктурой Грузии», — заявил Джапаров после переговоров. Он назвал сотрудничество в этом секторе «одним из приоритетных направлений» в отношениях между странами.
Как пишет The Times of Central Asia, такой подход придал визиту более широкий региональный масштаб. Грузия обеспечивает доступ к черноморским портам и расположена на южнокавказском участке Среднего коридора. Если железнодорожная линия Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет введена в эксплуатацию, Бишкек хотел бы, чтобы грузы, перевозимые из Китая через Кыргызстан и Узбекистан, соединялись с маршрутами через Каспийское море, Азербайджан и Грузию.
Следует отметить, что Кыргызстан не имеет прямого железнодорожного сообщения с Китаем и Узбекистаном. Хотя проект железнодорожного сообщения между Китаем и этими центральноазиатскими республиками был предложен еще в конце 1990-х годов, его реализация затянулась на многие годы. Наконец, в феврале 2022 года, после начала Россией широкомасштабной военной интервенции против Украины и радикальных изменений в международной логистической архитектуре, этот запылившийся проект сняли с полки и вернули на стол.
Как известно, до войны грузы из Китая в Европу перевозились по железной дороге через Казахстан, Россию и Беларусь. Однако с начала войны в Украине ведущие логистические компании прекратили использовать российскую территорию для транзита.
Учитывая возрастающую стратегическую важность Среднего коридора, который обходит Россию для грузоперевозок из Азии в Европу, две центральноазиатские республики достигли соглашения об установлении железнодорожного сообщения с Китаем.
Первоначальное соглашение о строительстве железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» было заключено 14 сентября 2022 года в рамках состоявшегося в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На саммите «Центральная Азия - Китай», проходившем в Сиане, Китай, Узбекистан и Кыргызстан подписали трехсторонний документ, определяющий дальнейшие шаги по строительству железной дороги в обход Российской Федерации.
Конкретное соглашение по проекту, который Пекин, Бишкек и Ташкент обсуждали на протяжении 27 лет, стороны подписали 6 июня 2024-го года в Пекине. Железнодорожная магистраль протяженностью 450–500 км станет частью глобальной инициативы Китая «Один пояс — один путь». Дорога будет проходить от Кашгара в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая через Торугарт, Макмал и Джалал-Абад в Кыргызстане до Андижана в Узбекистане. Дальше магистраль соединится с дорогами других стран Центральной Азии, откуда грузы пойдут в Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и до Европы.
В конце 2024-го года уже стартовало строительство участка от китайского Кашгара до границы с Кыргызстаном в Торугарте (участок в 481 км, из них 180 км — в Китае и 301 км — в Кыргызстане. В Узбекистане инфраструктура уже готова.
Несомненно, строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан приведет к дальнейшему увеличению международных грузовых перевозок через Азербайджан. Создание железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан в значительной степени ориентировано на более короткий маршрут через Каспийское море в Азербайджан и оттуда в Европу через Грузию и Турцию. Ну а в дальнейшем этот маршрут может быть напрямую соединен с Турцией через Зангезурский коридор.
Прогнозируется, что грузооборот по железнодорожному маршруту Китай-Кыргызстан-Узбекистан может достичь 15 миллионов тонн в год. Это означает, что портовая инфраструктура Азербайджана должна быть готова к многократному увеличению грузооборота по Среднему коридору в будущем.
Напомним, что в 2022 году, в ходе визита в Бишкек, президент Азербайджана Ильхам Алиев, отмечая важность проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, заявил, что, если железнодорожное полотно выйдет через Туркменистан к побережью Каспийского моря, то это значительно увеличит объемы торговли в регионе, а также позволит ощутимо снизить стоимость грузоперевозок.
Также идут разговоры об участии Азербайджана в проекте строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, стоимость которого оценивается в 4,7 миллиарда долларов. Примерно половина этой суммы будет профинансирована за счет 35-летнего китайского кредита, предоставленного совместной проектной компании. Китаю принадлежит 51% акций компании, а Кыргызстану и Узбекистану — по 24,5% каждая. Планируемая линия пройдет от Кашгара (Китай) через Кыргызстан до Андижана (Узбекистан).
Кыргызский участок представляет собой наиболее сложную часть маршрута. Его длина составляет около 305 километров, и на нем запланировано 50 мостов и 29 тоннелей. Министр транспорта Талантбек Солтобаев 10 июня заявил, что работы ведутся на участках общей протяженностью до десяти километров. Президент Джапаров обозначил 2030 год как целевую дату запуска проекта.
Для Узбекистана этот железнодорожный коридор откроет маршрут в Китай и еще один путь к западным рынкам. Для Китая он откроет южный железнодорожный маршрут в Центральную Азию. В целом эта линия сможет обеспечить дополнительные грузоперевозки по Среднему коридору, соединяющему Центральную Азию с Южным Кавказом, Черным морем и Европой.