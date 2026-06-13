Катар предложил Ирану $12 млрд

По его данным, предложение включает разблокировку $6 млрд иранских средств, находящихся в Катаре, а также предоставление дополнительной кредитной линии еще на $6 млрд.

Катар предложил Ирану пакет финансовой поддержки на сумму $12 млрд в рамках переговоров по урегулированию спора вокруг иранских активов, сообщает иранское информагентство Mehr.

Утверждается, что первоначально Тегеран хотел получить половину замороженных активов на раннем этапе переговоров, а оставшуюся часть — после заключения окончательного соглашения, однако США не поддержали этот вариант. В ответ Катар выступил с альтернативной схемой.

При этом разблокированные $6 млрд по-прежнему должны использоваться только в гуманитарных целях, тогда как дополнительные $6 млрд предполагается предоставить в виде кредита или кредитной линии под управлением Катара, а решение о направлении этих средств будет принимать иранская сторона.