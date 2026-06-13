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Министр науки и образования на «Последнем звонке» первого выпускника в освобожденном Кельбаджаре

ФОТО
19:22 371

13 июня министр науки и образования Эмин Амруллаев присутствовал на мероприятии «Последний звонок», состоявшемся в средней школе имени Б. Джафарова №1 Кельбаджарского района.

Министр поздравил первую и единственную выпускницу школы Назрин Атакишиеву с окончанием обучения и пожелал ей успехов в дальнейшей образовательной жизни.

В ходе мероприятия обсуждалась работа по восстановлению образования на освобожденных территориях и новая образовательная среда, сформированная в Кельбаджаре.

Мероприятие завершилось интересной программой «Последний звонок», показанной учащимися.

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