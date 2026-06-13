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Мирное соглашение Ирана и США: что известно
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Мирное соглашение Ирана и США: что известно

Рубио ответил Индии

19:30 769

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что американская сторона не потерпит «незаконных перевозок» иранской нефти и попыток нарушить морскую блокаду Ирана. Об этом сообщил Госдепартамент США.

«Собеседники обсудили недавние события в Ормузском проливе. Госсекретарь подчеркнул, что все торговые суда должны незамедлительно подчиняться приказам американских вооруженных сил, стремящихся обеспечить мир и безопасность в проливе», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Рубио особо отметил недопустимость нарушения американской блокады и незаконной перевозки иранской нефти», - говорится в документе. 

За последние несколько дней нападению со стороны ВМС США в районе Ормузского пролива подверглись три судна с гражданами Индии на борту. 8 июня были спасены 24 индийских члена экипажа танкера под флагом Палау, который подвергся ракетной атаке у побережья Омана. 9 июня танкер Settebello, также шедший под флагом Палау с 24 индийскими моряками на борту, был атакован ВС США в Оманском заливе. 21 члена экипажа удалось спасти, трое погибли. 11 июня стало известно об атаке на коммерческое судно MT Jalveer под флагом Гвинеи. На борту возник пожар. Все 20 индийских членов экипажа спасены.

МИД Индии заявил американской стороне о недопустимости атак на коммерческие суда. Временный поверенный в делах США Джейсон Микс был вызван в индийское внешнеполитическое ведомство, где ему был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися нападениями американских ВМС на суда с индийскими моряками.

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