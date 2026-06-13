Кремль тратит на войну две трети собранных налогов

За январь–март в казну поступило 8,309 трлн рублей доходов: из них 1,443 трлн рублей — нефтегазовые (-45% год к году) и 6,866 трлн — ненефтегазовые (+7%). На войну при этом было истрачено 5,908 трлн рублей — на 30% больше, чем в первом квартале 2025 года, и в 5 раз выше суммы января-марта довоенного 2021-го.

Это означает, что военные расходы были эквивалентны двум третям бюджетных доходов, по которым в начале года ударили новые нефтяные санкции, указывает Клюге. Эти цифры выглядят «впечатляюще», а, с точки зрения Кремля, вероятно, вызывают обеспокоенность, подчеркивает он.

Несмотря на повышение налогов, счет за войну каждый год «съедает» все большую долю поступающих в бюджет рублей. Для сравнения: в прошлом году это было 43,34%, в 2024-м — 39,05%, в 2023-м — 32,05%, в 2022-м — 24,51%. В довоенном 2021-м на оборонные статьи ушло 18,44% доходов бюджета, следует из расчетов Клюге.

Не исключено, полагает он, что всплеск военных трат связан с тем, что Минфин перенес часть прошлогодних расходов на бюджет текущего года, чтобы не показывать гигантский дефицит и уложиться в план, который в течение года пришлось поднять в 5 раз — с 1,2 до 5,8 трлн рублей. Но в результате военные траты в начале 2026 года превысили заложенный в бюджет уровень практически вдвое — 12% ВВП против 6,8% ВВП.