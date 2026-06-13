Украина опровергла главу нацразведки США

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали публикацию директором Национальной разведки США Тулси Габбард данных, которые якобы свидетельствуют о длительном финансировании американским правительством более 120 «биолабораторий», в том числе и в Украине. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

МИД Украины отверг эти безосновательные обвинения, а также подчеркнул, что Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

«Украинская сторона никогда не осуществляла деятельности, связанной с разработкой, производством или накоплением биологического оружия», — добавили в МИД.

«Сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами в сфере биологической безопасности на протяжении многих лет было направлено исключительно на укрепление потенциала системы общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты. Речь идет об обычной гражданской деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения и не связана с какими-либо военными целями», — говорится в заявлении.

Лабораторные учреждения, участвовавшие в соответствующих программах международной технической помощи, являются диагностическими, научными или референс-лабораториями системы общественного здравоохранения, ветеринарной медицины или других научных учреждений, подчеркнули в ведомстве.

В МИД заверили, что Украина остается приверженной принципам прозрачности, международного сотрудничества и укрепления глобальной системы биологической безопасности.